Сегодня исполняется 26 лет со дня операции "Дашалты", завершившейся неудачей азербайджанской армии.

Oперация, целью которой было освобождение села Дашалты, продлилась с 25 по 26 января 1992 года.

Для проведения операции было выделено 200 солдат из Шиховского батальона. Руководство операцией осуществлял бывший министр обороны Таджеддин Мехтиев.

Согласно первому плану, взвод должен был пройти через село Нябиляр, подняться на высоту Кызылкая и оттуда перерезать дорогу, ведущую из Дашалты в село Сигнах. Согласно второму плану, взвод должен был перекрыть дорогу, ведущую из Дашалты в село Шушакянд.

Неблагоприятные погодные условия, отсутствие связи между взводами, утечка секретной информации о ходе операции, а также предательство проводников привели к неудачному завершению операции.

Вошедший в Дашалты взвод попал в засаду. Остальные взводы также понесли потери и вынуждены были отступить.

В ходе неудачной операции азербайджанская армия потеряла 90 человек. Армяне также понесли потери, во время боя было уничтожено 80 армянских солдат.