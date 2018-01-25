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Новости » Ислам в вопросах

Правильно ли поступают люди, которые представившись сейидом, собирают подаяние?

Читатель спрашивает: Правильно ли поступают люди, которые представившись сейидом, собирают подаяние?

Сейиды являются потомками Пророка Мухаммада (с). Чтобы сохранить это почетное положение, Исламом предусмотрено ряд законов. Так, половина хумса выдается бедным сейидам. Еще одно из правил, которое направлено на сохранение высокой степени сейида – им запрещено давать милостыню. Человек, называющий себя сейидом, никогда не возьмет милостыню. Им нельзя давать даже закят. Только лишь сейид может дать закят фитр бедному сейиду. Тем же, кто не является сейидом, это запрещено.


Опубликовано:26 Январь, 2018  11:38, ]]>Печать]]>
 
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