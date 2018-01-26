Трамп: Израилю придется заплатить за решение США по Иерусалиму

Израиль заплатит за то, что США приняли решение признать Иерусалим столицей еврейского государства.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом во время двусторонней встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я бы сказал, что самой сложной темой, которую им [израильтянам и палестинцам] пришлось бы обсуждать, был Иерусалим. Мы сняли этот вопрос с повестки", - сказал Трамп. "Вы выиграли одно очко и вам придется отдать несколько очков позже на переговорах, если они когда-либо произойдут", - указал он, обращаясь к Нетаньяху.

Глава государства при этом утверждал, что он "помог" процессу урегулирования палестино-израильского конфликта. "И Израиль заплатит за это", - утверждал президент.

Трамп 6 декабря прошлого года заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля.

В ответ на решение Трампа Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря прошлого года большинством в 128 голосов приняла резолюцию против признания города столицей еврейского государства. Против документа выступили девять стран: Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау, США и Того, еще 35 при голосовании воздержались.