ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Обязательно ли во время обтирания при малом омовении нога должна находиться на полу, или же ее можно приподнять? Обязательно ли во время обтирания при малом омовении нога должна находиться на полу, или же ее можно приподнять?
С кем, по законам Ислама, должны оставаться дети при разводе родителей? С кем, по законам Ислама, должны оставаться дети при разводе родителей?
Какой смысл вкладывается в поливании водой могилы после похорон? Какой смысл вкладывается в поливании водой могилы после похорон?
Азербайджан чтит память жертв 20 января (Фотосессия) Азербайджан чтит память жертв 20 января (Фотосессия)
Первое лунное затмение в 2018 году произойдет 31 января Первое лунное затмение в 2018 году произойдет 31 января

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Новости по миру

Глава Пентагона: военная операция Турции в Африне может отвлечь от борьбы с ИГ

США опасаются, что проводимая Турцией военная операция в районе Африн отвлечет от борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы обеспокоены тем, что это [операция в Африне] отвлечет сейчас от уничтожения боевиков ИГ, - отметил министр обороны. - С ИГ до сих пор не покончено. Мы обсуждаем данный вопрос с Турцией на военном уровне, на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, на президентском уровне".

По словам Мэттиса, Вашингтон ясно довел свою позицию до Анкары: "операция должна быть ограничена по времени и своим масштабам", и следует избегать жертв среди гражданского населения. "Там [в Африне] много мирных граждан", - заметил министр. "Несмотря на все это, мы пытаемся в настоящее время сосредоточиться на ожесточенных боях в долине реки Евфрат", - добавил он. Высказывания Мэттиса распространила пресс-служба Пентагона.

США уже несколько раз заявляли, что понимают обеспокоенность Турции по поводу террористической угрозы со стороны курдов, но призывают ее проявлять сдержанность. В среду президент Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудили данный вопрос по телефону.


Опубликовано:26 Январь, 2018  13:34, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
26 Январь, 2018
Еще один ракетный удар по турецкому городу
26 Январь, 2018
У берегов Йемена перевернулась лодка с мигрантами, 30 человек погибли
26 Январь, 2018
Названы 10 стран, население которых наиболее сократится к 2050 году
26 Январь, 2018
Трамп извинился за ретвит «антимусульманcких видео»
26 Январь, 2018
Трамп: Израилю придется заплатить за решение США по Иерусалиму

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
26 Январь, 2018
Еще один ракетный удар по турецкому городу
26 Январь, 2018

Курды сами подарили Эрдогану новую стратегию - эксперт
26 Январь, 2018

У берегов Йемена перевернулась лодка с мигрантами, 30 человек погибли
26 Январь, 2018

Названы 10 стран, население которых наиболее сократится к 2050 году
26 Январь, 2018

Трамп извинился за ретвит «антимусульманcких видео»
26 Январь, 2018

Глава Пентагона: военная операция Турции в Африне может отвлечь от борьбы с ИГ
26 Январь, 2018

Трамп: Израилю придется заплатить за решение США по Иерусалиму
26 Январь, 2018

Турецкая армия обезвредила в Африне 343 террористов
26 Январь, 2018

Правильно ли поступают люди, которые представившись сейидом, собирают подаяние? Ислам в вопросах
26 Январь, 2018

Сегодня исполняется 26 лет со дня операции "Дашалты"
26 Январь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 116 раз за сутки
25 Январь, 2018

Эрдоган посетил турецко-сирийскую границу
25 Январь, 2018

Кто такой шакирд? Видео
25 Январь, 2018
В Сирии погибли бойцы КСИР
25 Январь, 2018

Премьер Турции заявил об уничтожении в Африне более 300 террористов
25 Январь, 2018

Мусульманин, родившийся без рук и ног, представил фотографии на международной выставке
25 Январь, 2018
В Азербайджане предлагается ввести обязательное заключение брачного контракта
25 Январь, 2018
В Киркуке на севере Ирака у мечети прогремел взрыв
25 Январь, 2018

В Германии ультраправый политик принял ислам
25 Январь, 2018

С кем, по законам Ислама, должны оставаться дети при разводе родителей? Ислам в вопросах
25 Январь, 2018

В результате обстрела турецкого города Килис погибло 2 человека
25 Январь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 109 раз за сутки
24 Январь, 2018

Минобороны: Сообщения армян о строительстве домов в селе Талыш рассчитаны на внутреннюю аудиторию
24 Январь, 2018
Турция направила в Сирию дополнительные танки
24 Январь, 2018

Власти Саудовской Аравии объявили о завершении масштабной кампании по борьбе с коррупцией
24 Январь, 2018

Первое лунное затмение в 2018 году произойдет 31 января Намаз аят обязателен
24 Январь, 2018

Эрдоган: «Обама обманул Турцию»
24 Январь, 2018
Эрдоган и Путин обсудили развитие событий в Сирии
24 Январь, 2018

Операции в Африне - Турция становится гарантом территориальной целостности стран региона
24 Январь, 2018
В Африне уничтожена диверсионная группа террористов
24 Январь, 2018
Режим прекращения огня был нарушен 120 раз
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com