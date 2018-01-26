Трамп извинился за ретвит «антимусульманcких видео»

Президент США Дональд Трамп извинился за размещение в своём Twitter ссылки на видеоролики антимусульманского содержания.

Об этом Трамп заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое выйдет в эфир на телеканале ITV.

«Если вы говорите мне, что это ужасные люди, ужасные расисты, я, конечно, принёс бы извинения, если вы хотите, чтобы я это сделал», — сказал американский лидер.

«Президент Трамп публично извинился за ретвит ультраправой группы Britain First», — написал журналист в своём Twitter.

В конце ноября глава Белого дома спровоцировал волну обсуждений в американских СМИ, сделав ретвиты трёх сообщений «антимусульманского характера», передает İslam.az со ссылкой на RT.