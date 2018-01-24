Курды сами подарили Эрдогану новую стратегию - эксперт

Турция расширит операцию против террористов вдоль всей границы с Сирией, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Начав операцию «Оливковая ветвь», мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы мы полностью очистим от террористов регион, обеспечив нашу безопасность», - заверил глава турецкого государства, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.

Генеральный секретарь турецкой партии «Ватан» Догу Перинчек также утверждает, что операция в Африне является оправданной и своевременной. Перинчек даже считает, что Анкаре пора налаживать отношения с администрацией Башара Асада.

«Во-первых, это сблизит нас не только с Сирией, но и в первую очередь с Ираном, Россией и Ираком. Во-вторых, мы склоним Германию и Францию к более приемлемым действиям. А в-третьих, мы завоюем доверие всех стран мира, которые выступают против расширения американского империализма», - отметил он.

Перинчек пошел в своих заявлениях и дальше, требуя, чтобы в связи с намерением США создать под предводительством ПКК силы безопасности границ, которые станут прямой угрозой Турции, необходимо немедленно закрыть для американских самолетов авиабазу «Инджирлик».

В любом случае, как считает российский политолог, директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, война за Сирию вступает в новую фазу, когда каждый из ключевых игроков - Дамаск, Москва, Вашингтон, Тегеран и Анкара - определился со своей стратегией.

«Каждый, но не курды… Лидеры таких курдских формирований, как запрещенные в Турции партия «Демократический союз» (PYD) и отряды курдской самообороны (YPG) сделали ставку на США – и это их серьезная ошибка, точнее, серия стратегических ошибок. Во-первых, США готовы воевать в регионе до последнего курда: то есть руками курдов, но исключительно в своих интересах.

Во-вторых, тесное сотрудничество PYD с американскими военными ведет (если уже не привело) к разрыву дружественных отношений с российскими военными. Сегодня отдельные представители этой группировки обвиняют Россию в предательстве, хотя о каком предательстве Россией курдов идет речь, если PYD поставила Россию перед фактом укрепления своего сотрудничества с США?

В-третьих, курды разозлили Эрдогана и своими играми с США дали Турции дополнительные основания для зачистки севера Сирии от их формирований», - сказал эксперт haqqin.az.

В итоге в минувшее воскресенье, 21 января, турецкие военные начали военную операцию «Оливковая ветвь», а уже в среду они отчитались перед Эрдоганом об уничтожении под Африном 260 участников курдских формирований. И теперь Анкара планирует проведение операции в Манбидже.

В.Лепехин уверен, что, выступив как активная и успешная сила, показав наличие собственной стратегии и воли, Турция буквально в считанные часы заставила считаться со своим мнением всех участников ближневосточных событий.

«Так что на конгрессе по будущему Сирии, который состоится в Сочи 29-30 января, Турция может стать одним из самых влиятельных участников, а представители курдских отрядов самообороны и партии «Демократический союз» могут утратить свой переговорный статус. Более того, в случае успеха под Манбиджем, Турция наверняка двинет своих военных в сторону Евфрата. Так что после взятия контроля над северными провинциями Сирии, она сможет ставить свои условия и Дамаску. Курды сами дали Эрдогану в руки стратегию, которой у него до сих пор не было», - полагает политолог.

Неужели за десятилетия военного присутствия США в регионе, за годы войны всех против всех на Ближнем Востоке по вине Вашингтона и его союзников курды так и не поняли, что союзничество с Госдепом и Пентагоном – это проклятье для любой страны региона, неужели не ясно, что любой, кто начинает доверять американским военным, обречен на скорое уничтожение, задается вопросом В.Лепехин.

«Ни одна из военных группировок в регионе не получила выгод от сотрудничества с США. Это сотрудничество выгодно лишь тем, кому есть что продавать: Катару, Саудовской Аравии и т.п. Да и то – временно», - резюмирует эксперт.

Источник: haqqin.az