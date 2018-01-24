ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Обязательно ли во время обтирания при малом омовении нога должна находиться на полу, или же ее можно приподнять? Обязательно ли во время обтирания при малом омовении нога должна находиться на полу, или же ее можно приподнять?
С кем, по законам Ислама, должны оставаться дети при разводе родителей? С кем, по законам Ислама, должны оставаться дети при разводе родителей?
Какой смысл вкладывается в поливании водой могилы после похорон? Какой смысл вкладывается в поливании водой могилы после похорон?
Азербайджан чтит память жертв 20 января (Фотосессия) Азербайджан чтит память жертв 20 января (Фотосессия)
Первое лунное затмение в 2018 году произойдет 31 января Первое лунное затмение в 2018 году произойдет 31 января

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Точка зрения

Курды сами подарили Эрдогану новую стратегию - эксперт

Турция расширит операцию против террористов вдоль всей границы с Сирией, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Начав операцию «Оливковая ветвь», мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы мы полностью очистим от террористов регион, обеспечив нашу безопасность», - заверил глава турецкого государства, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.

Генеральный секретарь турецкой партии «Ватан» Догу Перинчек также утверждает, что операция в Африне является оправданной и своевременной. Перинчек даже считает, что Анкаре пора налаживать отношения с администрацией Башара Асада.

«Во-первых, это сблизит нас не только с Сирией, но и в первую очередь с Ираном, Россией и Ираком. Во-вторых, мы склоним Германию и Францию к более приемлемым действиям. А в-третьих, мы завоюем доверие всех стран мира, которые выступают против расширения американского империализма», - отметил он.

Перинчек пошел в своих заявлениях и дальше, требуя, чтобы в связи с намерением США создать под предводительством ПКК силы безопасности границ, которые станут прямой угрозой Турции, необходимо немедленно закрыть для американских самолетов авиабазу «Инджирлик».

В любом случае, как считает российский политолог, директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, война за Сирию вступает в новую фазу, когда каждый из ключевых игроков - Дамаск, Москва, Вашингтон, Тегеран и Анкара - определился со своей стратегией.

«Каждый, но не курды… Лидеры таких курдских формирований, как запрещенные в Турции партия «Демократический союз» (PYD) и отряды курдской самообороны (YPG) сделали ставку на США – и это их серьезная ошибка, точнее, серия стратегических ошибок. Во-первых, США готовы воевать в регионе до последнего курда: то есть руками курдов, но исключительно в своих интересах.

Во-вторых, тесное сотрудничество PYD с американскими военными ведет (если уже не привело) к разрыву дружественных отношений с российскими военными. Сегодня отдельные представители этой группировки обвиняют Россию в предательстве, хотя о каком предательстве Россией курдов идет речь, если PYD поставила Россию перед фактом укрепления своего сотрудничества с США?

В-третьих, курды разозлили Эрдогана и своими играми с США дали Турции дополнительные основания для зачистки севера Сирии от их формирований», - сказал эксперт haqqin.az.

В итоге в минувшее воскресенье, 21 января, турецкие военные начали военную операцию «Оливковая ветвь», а уже в среду они отчитались перед Эрдоганом об уничтожении под Африном 260 участников курдских формирований. И теперь Анкара планирует проведение операции в Манбидже.

В.Лепехин уверен, что, выступив как активная и успешная сила, показав наличие собственной стратегии и воли, Турция буквально в считанные часы заставила считаться со своим мнением всех участников ближневосточных событий.

«Так что на конгрессе по будущему Сирии, который состоится в Сочи 29-30 января, Турция может стать одним из самых влиятельных участников, а представители курдских отрядов самообороны и партии «Демократический союз» могут утратить свой переговорный статус. Более того, в случае успеха под Манбиджем, Турция наверняка двинет своих военных в сторону Евфрата. Так что после взятия контроля над северными провинциями Сирии, она сможет ставить свои условия и Дамаску. Курды сами дали Эрдогану в руки стратегию, которой у него до сих пор не было», - полагает политолог.

Неужели за десятилетия военного присутствия США в регионе, за годы войны всех против всех на Ближнем Востоке по вине Вашингтона и его союзников курды так и не поняли, что союзничество с Госдепом и Пентагоном – это проклятье для любой страны региона, неужели не ясно, что любой, кто начинает доверять американским военным, обречен на скорое уничтожение, задается вопросом В.Лепехин.

«Ни одна из военных группировок в регионе не получила выгод от сотрудничества с США. Это сотрудничество выгодно лишь тем, кому есть что продавать: Катару, Саудовской Аравии и т.п. Да и то – временно», -  резюмирует эксперт.

Источник: haqqin.az


Опубликовано:26 Январь, 2018  17:42, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
24 Январь, 2018
Операции в Африне: что это даст странам региона?
21 Январь, 2018
Турецкие танки вошли в Африн
20 Январь, 2018
Азербайджан чтит память жертв 20 января (Фотосессия)
20 Январь, 2018
В Азербайджане отмечают 28-ую годовщину трагедии 20 Января
18 Январь, 2018
Эксперты сходятся во мнении: США разваливают Сирию

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
26 Январь, 2018
Еще один ракетный удар по турецкому городу
26 Январь, 2018

Курды сами подарили Эрдогану новую стратегию - эксперт
26 Январь, 2018

У берегов Йемена перевернулась лодка с мигрантами, 30 человек погибли
26 Январь, 2018

Названы 10 стран, население которых наиболее сократится к 2050 году
26 Январь, 2018

Трамп извинился за ретвит «антимусульманcких видео»
26 Январь, 2018

Глава Пентагона: военная операция Турции в Африне может отвлечь от борьбы с ИГ
26 Январь, 2018

Трамп: Израилю придется заплатить за решение США по Иерусалиму
26 Январь, 2018

Турецкая армия обезвредила в Африне 343 террористов
26 Январь, 2018

Правильно ли поступают люди, которые представившись сейидом, собирают подаяние? Ислам в вопросах
26 Январь, 2018

Сегодня исполняется 26 лет со дня операции "Дашалты"
26 Январь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 116 раз за сутки
25 Январь, 2018

Эрдоган посетил турецко-сирийскую границу
25 Январь, 2018

Кто такой шакирд? Видео
25 Январь, 2018
В Сирии погибли бойцы КСИР
25 Январь, 2018

Премьер Турции заявил об уничтожении в Африне более 300 террористов
25 Январь, 2018

Мусульманин, родившийся без рук и ног, представил фотографии на международной выставке
25 Январь, 2018
В Азербайджане предлагается ввести обязательное заключение брачного контракта
25 Январь, 2018
В Киркуке на севере Ирака у мечети прогремел взрыв
25 Январь, 2018

В Германии ультраправый политик принял ислам
25 Январь, 2018

С кем, по законам Ислама, должны оставаться дети при разводе родителей? Ислам в вопросах
25 Январь, 2018

В результате обстрела турецкого города Килис погибло 2 человека
25 Январь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 109 раз за сутки
24 Январь, 2018

Минобороны: Сообщения армян о строительстве домов в селе Талыш рассчитаны на внутреннюю аудиторию
24 Январь, 2018
Турция направила в Сирию дополнительные танки
24 Январь, 2018

Власти Саудовской Аравии объявили о завершении масштабной кампании по борьбе с коррупцией
24 Январь, 2018

Первое лунное затмение в 2018 году произойдет 31 января Намаз аят обязателен
24 Январь, 2018

Эрдоган: «Обама обманул Турцию»
24 Январь, 2018
Эрдоган и Путин обсудили развитие событий в Сирии
24 Январь, 2018

Операции в Африне - Турция становится гарантом территориальной целостности стран региона
24 Январь, 2018
В Африне уничтожена диверсионная группа террористов
24 Январь, 2018
Режим прекращения огня был нарушен 120 раз
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com