Читатель спрашивает: Какова позиция Ислама относительно охоты?

Согласно исламской религии, охота дозволена, если этот род деятельности направлен на обеспечение потребностей человека. То есть, для его пропитания, а иногда для использования шкуры животных. Однако запрещено превращать это в развлечение. То есть нельзя охотиться на животных без какой-либо причины, лишь для развлечения. Также нельзя убивать и выбрасывать туши животных, мясо которых запрещено к употреблению в пищу. Отметим, что во время охоты следует также соблюдать требования шариата, чтобы мясо животных не осквернилось. Эти требования подробно разъяснены в соответствующих религиозных источниках.