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Эксперт: В Сирии остаются около 15 тысяч боевиков ИГ

Несмотря на разгром террористической группировки ИГ, в Сирии остается до 15 тысяч боевиков ИГ, заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, о поражении ИГ в Ираке и Сирии сообщалось в конце прошлого года. Так, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в начале декабря заявил о победном завершении войны в стране против ИГ, а после заявления о полном разгроме ИГ в Сирии президент РФ Владимир Путин 11 декабря отдал приказ о выводе российской группировки войск из САР. Еще раньше, в конце ноября, в Тегеране также заявили о победе над ИГ в Ираке и Сирии.

"То, что с ИГ покончено как с системной силой, еще не значит, что боевиков нет", — заявил Труевцев на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Он привел свежие данные одного из агентств, согласно которым в Сирии остается "от 8 до 11 тысяч боевиков ИГ". Но, по данным эксперта, эти сведения не полные. "Они не посчитали еще Эс-Сувейду и Дераа, и восточную часть Голанских высот. Плюс от 3 до 4 тысяч остается на территории, которая подконтрольна "Сирийским демократическим силам", — отметил Труевцев.

Он добавил, что одновременно с операцией "Оливковая ветвь" боевики ИГ перешли в наступление на позиции курдов на востоке Сирии. "Операция "Оливковая ветвь" совпала с операцией против курдских сил со стороны ИГ в Дейр-эз-Зоре… А не имела ли место какая-то координация? Тем более что вслед за этим последовала еще атака на сирийскую армию в том же Дейр-эз-Зоре", — отметил эксперт.


Опубликовано:27 Январь, 2018  11:24, ]]>Печать]]>
 
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