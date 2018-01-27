Читатель спрашивает: Следует ли после половой близости сразу совершить большое омовение или же требуется проведение какой-то предварительной подготовки?

После половой близости для возможности выполнения богослужений следует совершить большое омовение джанабт. Не обязательно это совершать сразу же после половой близости. Но до этого следует обратить внимание на некоторые нюансы. Во-первых, рекомендуется сходить по малой нужде. Это нужно для очищения мочеиспускательного канала от остатков спермы. После следует совершить истибра, как это предусмотрено шариатом. Большое омовение без мочеиспускания и истибры также считается действительным. Однако если совершения большого омовения из мочеиспускательного канала выделится жидкость, то она будет считаться скверной, то есть остатками спермы, и придется совершать большое омовение заново. Если человек совершит мочеиспускание, но не совершит истибру, то выделяемая жидкость будет считаться остатками мочи, и поэтому придется очистить испачканные участки тела и нижнее белье, а затем совершит малое омовение.