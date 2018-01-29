ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле

Группа неизвестных в понедельник утром совершила нападение на военную академию имени маршала Фахима в столице Афганистана, Кабуле.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Tolo News.

В результате атаки на военную академию в Кабуле погибли два человека, 10 военных получили ранения. На университет напали пять боевиков, 4-х из них удалось ликвидировать, а одного задержать.

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле.