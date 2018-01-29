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Таджикистан запретил ввоз нехаляльной мясной продукции

Власти Таджикистана запретили ввозить в страну нехаляльную мясную продукцию, передает Islama.z со ссылкой на таджикские СМИ.

Данное требование было предъявлено Государственной службой ветеринарного контроля ко всем поставщикам мясных продуктов.

Теперь иностранные поставщики могут завозить продукцию в Таджикистан исключительно с наличием "халяльной" аккредитации. Перед тем, как выдать такой документ, таджикские эксперты будут лично выезжать на предприятия и проверять качество и безопасность производимой продукции.

Мясная продукция на таджикский рынок завозится в основном, из Индии и России, небольшая часть – из Турции и Казахстана.

Стандарт "халяль" Таджикистан ввел в 2013 году.


Опубликовано:29 Январь, 2018  12:15, ]]>Печать]]>
 
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