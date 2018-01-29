МВД: В 2017 году были установлены личности 162 нарушивших свободу вероисповедания человек

«В прошлом году были установлены личности 162 человек, нарушивших свободу вероисповедания».

Как сообщает İslam.az, об этом на семинаре-совещании «Суть, причины возникновения и правовые основы борьбы с радикализмом и экстремизмом», организованном Госкомитетом по работе с религиозными структурами в Исполнительной власти Нармановского района города Баку, сказал замначальника Главного управления общественной безопасности Октай Тагиев.

О. Тагиев сказал, что 2 человека были привлечены к уголовной ответственности: «В связи с 2 людьми было направлено обращение в органы прокуратуры. У этих лиц были изъяты 3 ружья, 585 единиц запрещенной религиозной литературы. В результате проведенных мероприятий 2 из привлеченных к административной ответственности лиц были арестованы в административном порядке, 52 человека были оштрафованы на 86 тыс. манатов, 73 – было вынесено предупреждение. Материалы по 4 несовершеннолетним лицам были направлены в комиссии при местных органах исполнительной власти».

О. Тагиев сообщил, что в 2017 году были установлены личности 144 иностранцев, которые проживали на территории страны без дающих на это право документов: «В отношении этих лиц были приняты меры в соответствии с законодательством. 17 человек были депортированы из страны, 127 – направлены в Государственную миграционную службу для принятия мер».