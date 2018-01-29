ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
С кем, по законам Ислама, должны оставаться дети при разводе родителей? С кем, по законам Ислама, должны оставаться дети при разводе родителей?
Какой смысл вкладывается в поливании водой могилы после похорон? Какой смысл вкладывается в поливании водой могилы после похорон?
Первое лунное затмение в 2018 году произойдет 31 января Первое лунное затмение в 2018 году произойдет 31 января
Какие меры предпринять, чтобы во время намаза быть сосредоточенным? Какие меры предпринять, чтобы во время намаза быть сосредоточенным?
Кто такой шакирд? Кто такой шакирд?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Новости по миру

Возле Абу Духура нашли десятки тел казненных сирийских солдат

В районе сирийской авиабазы Абу Духур обнаружены массовые захоронения жертв казней боевиков.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на «Лента.ру», Всего сирийская армия обнаружила три братских могилы, в которых находились 45 тел. Сообщается, что всего исламисты убили 71 солдата.

Останки доставят в больницу города Хама для опознания.

Отметим, 20 января подразделения Сирийской арабской армии (САА) заняли авиабазу Абу Духур на юго-востоке провинции Идлиб. С 2015 года аэродром удерживали боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе «Джабхат ан-Нусры»). Причиной сдачи базы джихадисты назвали то, что часть боевиков отправились в район города Африн, чтобы помочь турецким войскам в операции против курдов.


Опубликовано:29 Январь, 2018  14:12, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
29 Январь, 2018
В Стамбуле состоялась международная конференция на тему “Кудс: город, освященный откровениями”
29 Январь, 2018
США заявили, что не уйдут из Манбиджа
29 Январь, 2018
Таджикистан запретил ввоз нехаляльной мясной продукции
29 Январь, 2018
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле
29 Январь, 2018
Еще один армянский военнослужащий погиб в Карабахе

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
29 Январь, 2018

В Стамбуле состоялась международная конференция на тему “Кудс: город, освященный откровениями”
29 Январь, 2018
США заявили, что не уйдут из Манбиджа
29 Январь, 2018
Возле Абу Духура нашли десятки тел казненных сирийских солдат
29 Январь, 2018

МВД: В 2017 году были установлены личности 162 нарушивших свободу вероисповедания человек
29 Январь, 2018
Таджикистан запретил ввоз нехаляльной мясной продукции
29 Январь, 2018

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле
29 Январь, 2018
Еще один армянский военнослужащий погиб в Карабахе
29 Январь, 2018

Следует ли после половой близости сразу совершить большое омовение или же требуется проведение какой-то предварительной подготовки? Ислам в вопросах
29 Январь, 2018

ВС Турции ликвидировали 557 террористов в Африне
29 Январь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 114 раз за сутки
27 Январь, 2018

В результате взрыва в Кабуле погибли 11 человек
27 Январь, 2018

Эксперт: В Сирии остаются около 15 тысяч боевиков ИГ
27 Январь, 2018

Какова позиция Ислама относительно охоты? Ислам в вопросах
27 Январь, 2018

Трамп намерен выделить $716 млрд на оборону на 2019 год
27 Январь, 2018
Армянская сторона нарушила режим прекращения огня 128 раз за сутки
26 Январь, 2018
Еще один ракетный удар по турецкому городу
26 Январь, 2018

Курды сами подарили Эрдогану новую стратегию - эксперт
26 Январь, 2018

У берегов Йемена перевернулась лодка с мигрантами, 30 человек погибли
26 Январь, 2018

Названы 10 стран, население которых наиболее сократится к 2050 году
26 Январь, 2018

Трамп извинился за ретвит «антимусульманcких видео»
26 Январь, 2018

Глава Пентагона: военная операция Турции в Африне может отвлечь от борьбы с ИГ
26 Январь, 2018

Трамп: Израилю придется заплатить за решение США по Иерусалиму
26 Январь, 2018

Турецкая армия обезвредила в Африне 343 террористов
26 Январь, 2018

Правильно ли поступают люди, которые представившись сейидом, собирают подаяние? Ислам в вопросах
26 Январь, 2018

Сегодня исполняется 26 лет со дня операции "Дашалты"
26 Январь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 116 раз за сутки
25 Январь, 2018

Эрдоган посетил турецко-сирийскую границу
25 Январь, 2018

Кто такой шакирд? Видео
25 Январь, 2018
В Сирии погибли бойцы КСИР
25 Январь, 2018

Премьер Турции заявил об уничтожении в Африне более 300 террористов
25 Январь, 2018

Мусульманин, родившийся без рук и ног, представил фотографии на международной выставке
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com