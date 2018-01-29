В Стамбуле состоялась международная конференция на тему “Кудс: город, освященный откровениями”

В Стамбуле состоялась международная конференция на тему “Кудс: город, освященный откровением”.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на Report, в мероприятии приняли участие вице-премьер Турции, пресс-секретарь правительства Бекир Боздаг, председатель Управления по делам религий Турецкой Республики Али Эрбаш, религиозные лидеры, политики, научные деятели из Азербайджана, Ирака, Палестины, Пакистана, Индии, Узбекистана, Индонезии и др. мусульманских стран.

Конференция, проводимая по инициативе Турции, началась с прочтения аятов Священного Корана. После был продемонстрирован фильм, повествующий о богатом прошлом, древней истории Кудса.

На мероприятии выступили вице-премьер Турции, пресс-секретарь правительства Бекир Боздаг, председатель Управления по делам религий Турции Али Эрбаш и другие гости.

На мероприятии выделили, что признание президентом США Дональдом Трампом Кудса столицей Израиля противоречит нормам международного права, подчеркнули важность скорейшего решения проблемы.