Читатель спрашивает: Что такое «аййами-Фатимиййа»?

Точная дата шахады Ее Светлости Фатимы (с.а) не известно. По разлчиным преданиям она ушла из жизни через 40, 75 или же 95 дней после кончины отца – Пророка Мухаммада (с). Последние две версии считаются более авторитетными. Поэтому годовщина кончины Ее Светлости Фатимы (с.а) отмечается 13-го джамадиуль-авваля и 3-го джамадилуь-ахира. Держать траур в течение 20-ти дней между этими двумя датами стало традицией. Этот отрезок времени в 20 дней называется «аййами-Фатимиййа». В эти дни друзья Ахли-бейта не проводят увеселительных мероприятий, соблюдая траур. Традиция отмечать аййами-Фатимиййа было предложено учеными в последние десятилетия и ежегодно видные муджтехиды принимают участия в этих церемониях.