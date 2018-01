СМИ составили список оскорбленных Трампом стран и людей

Американская газета The New York Times составила список людей и стран, которые в ходе предвыборной гонки в 2016 году хотя бы однажды оскорбил президент США Дональд Трамп.

В списке – 436 человек, стран и организаций. Как оказалось, чаще всего Трамп оскорбительно отзывался о СМИ, критиковавших его и поддерживавших Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании.Так, в немилость к эксцентричному политику, к примеру, попали The New York Times, ABC News, CNN и The Associated Press, которые Трамп называл «лживыми», «бесчестными», «злобными» и т.д. Хиллари Клинтон Трамп оценил как «самый большой лузер всех времен».

Отношения США с Ближним Востоком президент США охарактеризовал как «беспорядок, который я унаследовал», а связи с Мексикой назвал «смехотворными».

Напомним, последний подобный скандал разгорелся в начале января, когда Трамп назвал страны, из которых в США прибывают мигранты, «грязными дырами».