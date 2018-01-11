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Пророк Мухаммад (с): "Да проклянет Аллах дающего взятку, берущего взятку и посредника между ними".
("Канзуль-Уммал", хадис 15080)
Путин о "кремлевском списке" минфина США: Собака лает, караван идет
Состоится торжественное открытие программы "Аль-Кудс - Молодежная Столица Исламского Мира"
Пророк Мухаммад (с) о взяточнике
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Что такое «аййами-Фатимиййа»? Ислам в вопросах
ВС Турции уничтожили 616 террористов в ходе проведения операции в Африне
В Стамбуле состоялась международная конференция на тему “Кудс: город, освященный откровениями”
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ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле
Следует ли после половой близости сразу совершить большое омовение или же требуется проведение какой-то предварительной подготовки? Ислам в вопросах
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Эксперт: В Сирии остаются около 15 тысяч боевиков ИГ
Какова позиция Ислама относительно охоты? Ислам в вопросах
Трамп намерен выделить $716 млрд на оборону на 2019 год
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