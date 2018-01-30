"Аль-Кудс - Молодежная Столица Исламского Мира": cостоится торжественное открытие программы

Председатель Молодежного Форума ОИС Эльшад Искандаров принял в Стамбуле Палестинскую делегацию во главе с министром по Делам Молодежи и Спорта Джибрилом Раджубом. Стороны провели окончательное совещание по началу программы "Аль-Кудс - Молодежная Столица Исламского Мира 2018", мероприятие по торжественному открытию которого запланировано на 6 февраля 2018 года, в городе Кудс.

Была рассмотрена окончательная подготовка, а также график осуществления плана действий в течение года, включающая в себя социальную, культурную и научную деятельность. Она будет осуществляться как в Палестине, так и во всем мире.

В совместном коммюнике для прессы посол Эльшад Искандаров и Джибрил Раджуб подчеркнули, что выбор Кудса в качестве молодежной столицы ОИС в 2018 году открыл новые возможности для государств - членов ОИС в сфере деятельности по сохранению исламского мира. Стороны высоко оценили состоявшуюся 13 декабря 2017-го года конференцию по Кудсу, а также выразили благодарность инициативе Турции и президенту Эрдогану по созыву исторической встречи на высшем уровне.

Участники встречи вновь подтвердили, что основные цели программы заключаются в повышении осведомленности об исламской идентичности и важности Кудса, расширению практического сотрудничества между молодежью уммы и Палестины, а также укреплении единства в рядах палестинской молодежи.