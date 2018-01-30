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В Тбилиси продемонстрировали атрибуты Ислама

В Тбилиси по инициативе Госагентства Грузии по религиозным вопросам открылась выставка на тему «Религии в Грузии».

Как сообщает местное бюро АПА, на организованной в Национальном музее Грузии выставке были продемонстрированы различные священные религиозные книги, литература, атрибуты, исторические фотографии и документы.

Выступивший на церемонии открытия председатель Госагентства Грузии по религиозным вопросам Заза Вашакмадзе сказал, что цель проведения выставки – повышение информированности о религиозных организациях, укрепить толерантность и взаимопонимание.

Министр культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе же положительно оценил инициативу проведения выставки. По словам министра, выставка внесет вклад в поощрение толерантности в стране.

На выставке были продемонстрированы представленные Управлением мусульман Грузии Кораны на грузинском и азербайджанском языках, религиозная одежда и другие атрибуты. Председатель Управления мусульман Грузии Гаджи Рамин Игидов положительно оценил проведение выставки. Он сказал, что ввиду того, что выставка проводится впервые, есть некоторые недочеты: «Представленные нашим управлением некоторые предметы не продемонстрированы на выставке. Надеемся, что в будущем на выставках на данную тему будет представлено больше экспонатов, связанных с Исламом».

В мероприятии приняли участие члены парламента и правительства, представители дипломатического корпуса, различных религиозных конфессий и сект.


Опубликовано:30 Январь, 2018  16:33, ]]>Печать]]>
 
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