Путин о "кремлевском списке" минфина США: Собака лает, караван идет

"Собака лает, а караван идет. России нужно заниматься внутренними вопросами".

Как передает Report, об этом заявил российский президент Владимир Путин, комментируя опубликованный минфином США "кремлевский список", на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе.

По его словам, "нам нужно думать о себе, заниматься экономикой и сельским хозяйством, здравоохранением, обороноспособностью".

Он также пошутил о том, что его не включили в "кремлевский доклад" США: "Обидно".

Вместе с тем глава российского государства указал, что Москва не намерена сворачивать отношения с Вашингтоном и не заинтересована в их сворачивании.

Отметим, что сегодня минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад". В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников России и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.