В эти дни отмечается Аййами-Фатимиййа.

По информации islam.az, в переводе с арабского языка «Аййами-Фатимиййа» означает «дни Фатимы».

Согласно преданиям, шахада Ее Светлости Фатимы (c.a) отмечается дважды. По одному из преданий, Ее Светлость ушла в мир иной спустя 75 дней после кончины отца, а согласно другому – спустя 95 дней. Поэтому шахада Госпожи отмечается 13-го джамадиуль-авваль и 3-го джамадиус-сани. Промежуток в 20 дней между этими датами называется «Аййами-Фатимиййа».

В эти дни, по традиции, проводятся траурные церемонии в память Ее Светлости.