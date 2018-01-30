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Новости » Ислам в вопросах

Если у человека на шее висит молитва в письменной форме, то должен ли он ее снимать, прежде чем войти в туалет?

Читатель спрашивает: Если у человека на шее висит молитва в письменной форме, то должен ли  он ее снимать, прежде чем войти в туалет?

Следует почтительно относиться к письменам, содержащим аяты Корана, имена Пророка и имамов. Во-первых, прикасаться к ним без малого и большого омовений является грехом. Письменные молитвы следует носить на шее или руке таким образом, чтобы после нарушения малого и большого омовений они не контактировали с телом. Поэтому обычно молитвы заворачивают в кожу или же целлофан. Будет лучше, если человек, прежде чем войти в туалет, снимет молитву. Если такой возможности нет, то должен хотя бы скрыть ее под одеждой. Это делается в знак почтения к священным письменам.


Опубликовано:31 Январь, 2018  11:27, ]]>Печать]]>
 
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