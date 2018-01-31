В Азербайджане 8 млн человек сидят в интернете

Более 4 миллиардов человек по всему миру являются интернет-пользователями, согласно данным исследования 2018 Global Digital. Это на 7 процентов больше, чем по итогам 2016 года. Таким образом, более половины населения земного шара сейчас пользуются интернетом.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на haqqin.az, в Азербайджане количество интернет-пользователей равно 7,9 млн человек. При населении 9,88 млн можно сказать, что интернет охватил 80 процентов жителей нашей страны. По сравнению с январем 2017 года количество интернет-юзеров у нас увеличилось на 261 тысячу человек, то есть на 3 процента.

Социальными сетями в Азербайджане пользуются 2,7 млн человек. Это составляет 27 процентов от всего населения. 2,7 млн – это на 600 тысяч человек и на 29 процентов больше, чем год назад.

При помощи своих смартфонов к интернету подключаются 5,27 млн (53 процента) азербайджанцев. Через мобильные телефоны соцсетями пользуются 1,8 млн человек, а это – 18 процентов от всего населения. За год прирост составил более 200 тысяч человек (плюс 13 процентов).

59 процентов интернет-траффика в Азербайджане приходится на смартфоны, 39 процентов – на десктопы и лаптопы, что на 15 процентов меньше, чем год назад. Остальная часть – мизерная – на планшеты и другие девайсы.

Самый популярный мессенджер в Азербайджане – whatsapp. Самым популярным сайтом является Youtube.com. В первую тройку также входят google.azи google.com.

Самыми популярными в поисковике Google у азербайджанцев являются слова youtube, mp3, facebook.

Фейсбуком в Азербайджане пользуются 2,7 млн человек, что на 29 процентов больше, чем год назад. 66 процентов пользователей – мужчины, 34 процента – женщины. 67 процентов азербайджанцев заходят в фейсбук через мобильные телефоны.

Инстаграмом пользуются 2 млн граждан Азербайджана: 65 процентов мужчин и 35 процентов женщин.

В Азербайджане используются 11,28 миллиона сим-карт для мобильных телефонов, что равно 114 процентам по отношению к населению страны. 82 процента «симок» подключены к предоплатным тарифам, а оставшиеся 18 процентов – к постоплатным. 43 процента пользователей мобильными телефонами подключены к 3G и 4G.

Отмечается, что 50,2 процента населения Азербайджана – мужчины, 49,8 процента – женщины. Средний возраст жителей страны – 31,7 лет. Также сообщается, что уровень урбанизации в Азербайджане равен 55 процентам.

Лишь 29 процентов граждан Азербайджана имеют счета в банке. Банковские карты есть у 9 процентов населения. Ими пользуются 11 процентов азербайджанских мужчин и 6 процентов женщин. В режиме онлайн счета оплачивают только 4 процента населения. И здесь также преимущество за мужчинами – 6 процентов против 4 у женщин.

Если говорить о мировой статистике, то в среднем интернет-пользователь теперь проводит в сети около 6 часов в день, то есть около трети всего времени бодрствования. Самые «долгосидящие» пользователи живут в Таиланде (9 ч 38 мин), Филиппинах (9 ч 29 мин) и Бразилии (9 ч 14 мин).

Почти четверть миллиарда новых пользователей впервые вышли в сеть в 2017 году. Самый быстрорастущий регион - Африка, где число пользователей сети растет ежегодно на 20%. Драйвером роста во всем мире становятся более доступные смартфоны и дешевые тарифы. Более 200 млн человек приобрели свое первое мобильное устройство в 2017 году. Мобильными телефонами уже пользуются две трети жителей Земли.