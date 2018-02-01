Сирийский генерал погиб под Дейр-эз-Зором при отражении атак террористов

Сирийская армия отразила в среду атаки террористов из группировки "Исламское государство" в районе Меядин в окрестностях провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска).

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, новостной портал Shaam Times сообщил, что банды ИГ пытались захватить утраченные ими позиции в оазисах Эль-Курия и Мзар Айн-Али в cирийской пустыни. В ходе проведения операции против террористов погиб начальник штаба 67-й бронетанковой бригады генерал Халиль Махфуз.

В октябре 2017 года в районе Ховейджат-эс-Сакр под Дейр-эз-Зором погиб генерал Иссам Захреддин, командовавший операцией против ИГ на востоке Сирии. Его автомобиль подорвался на установленной у дороги бомбе во время наступления сирийской армии.