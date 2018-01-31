Читатель спрашивает: Согласно шиитскому фикху намаз выполняется с мохуром. А была ли такая традиция в сунне Пророка (с)?

Согласно шиитскому фикху, при совершении земного поклона лоб следует прикладывать на землю и на предметы, произрастающие из земли, которые нельзя употреблять в пищу и одевать. То есть, речь идет не о мохуре, а о прикладывании лба к вышеприведенным предметам. Во времена Пророка (с) люди выполняли намаз или на открытом воздухе, то есть на земле, или же в мечетях. А в мечетях пол был или земляным, или же стелили рогожу. Кроме того, в домах не было ковров, как сейчас. Рогожу нельзя есть или одевать. А так как в те времена условие верности земного поклона удовлетворялось, то и надобности в использовании мохура не было. Но после того, как дома и мечети были устланы коврами, исчезла возможность прикладывать лоб к вышеперечисленным предметам. Поэтому стали использовать мохуры (куски застывшей глины). Вместе с тем, в исторических источниках содержится информация о том, что уже в 3 веке хиджры (9 век) мусульмане пользовались мохурами.

Так как в фикхе ахли-сунны нет обязательного требования относительно прикладывания лба к земле во время совершения земного поклона, то и с течением времени не было нужды в предмете, который заменил бы землю. Поэтому мохур и не использовался.