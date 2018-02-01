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ФСБ ликвидировала члена ИГ, планировавшего теракт в день выборов президента России

ФСБ России сообщает о нейтрализации члена террористической организации ИГ, который, по предварительным оперативным данным, готовил теракт в Нижнем Новгороде в день выборов президента РФ.

"Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в Центре общественных связей ФСБ

Там отметили, что, террорист являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, передает İslam.az.

Спецслужба сообщает, что в ходе неотложных следственных действий "по месту происшествия у преступника были обнаружены: самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы".

Управлением ФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по фактам участия в деятельности террористической организации ИГ и приготовления к террористическому акту.


Опубликовано:1 Февраль, 2018  13:05, ]]>Печать]]>
 
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