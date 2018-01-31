Сегодня Всемирный день хиджаба

Сегодня во всем мире отмечают Всемирный день хиджаба.

Инициатором проведения Всемирного дня хиджаба впервые выступила жительница Нью-Йорка Назма Хан. Ежегодно участие в нем принимает все большее число женщин, сообщает İslam.az.

«В этот день мы предлагаем немусульманкам и непокрытым мусульманкам на один день надеть хиджаб. В этот день каждый сможет побывать на месте покрытой мусульманки и получить новый опыт», – сообщается в пресс-релизе организаторов.

Цель проведения мероприятия – повышение осведомленности, налаживание взаимопонимания и мира, а также способствование глобальной религиозной терпимости посредством хиджаба.