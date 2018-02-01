Читатель спрашивает: В каких случаях при разводе разрешается выдавать женщине мехриййе не полностью?

Мехриййа считается своего рода материальной страховкой женщины после развода. Если она подарила мехриййа мужчине, то может в любой момаент потребовать ее. А при разводе мужчина обязан выдать женщина мехриййу. Но имеются некоторые исключения. Иногда мехриййа аннулируется, а в некоторых случаях оплачивается не полностью. Эти случаи подробно разъяснены в книгах по шариатским указаниям. Например, если женщина после заключения брака откажется от Ислама, то брак считается автоматически расторгнутым, а мужчина освобождается от обязанности выплачивать мехриййу. Также, если после заключения брака станет известно о полной половой несостоятельности мужчины и женщина потребует развод, то мужчина должен выплатить ей половину мехриййи. Если при заключении брака будет поставлено условие о девственности женщины, но потом выяснится обратное, то мужчина имеет право выплатить мехриййу частично.