На юге Багдада прогремел взрыв

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По меньшей мере один человек погиб, двое получили ранения в результате взрыва в Багдаде, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.
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