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На юге Багдада прогремел взрыв

По меньшей мере один человек погиб, двое получили ранения в результате взрыва в Багдаде, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

По данным источника в службах безопасности страны, взрыв произошел на юге иракской столицы.


Опубликовано:2 Февраль, 2018  11:33, ]]>Печать]]>
 
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