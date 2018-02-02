ВС Турции ликвидировали двоих из списка самых разыскиваемых террористов РПК

Спецназ жандармерии Турции в ходе спецоперации уничтожил четырех боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), двое из которых входили в список наиболее разыскиваемых преступников МВД. Об этом сообщает в пятницу телеканал Haberturk.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, по его информации, операция была проведена в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны. Среди ликвидированных членов партии 33-летний Мурат Учер, один из высокопоставленных функционеров РПК. МВД назначило за него награду в 1,5 млн лир (более $400 тыс.). Он считается виновным в почти десяти терактах и нападениях на юго-востоке Турции, в результате которых погибли 18 и пострадали около 60 человек.

Вторым ликвидированным из списка МВД стал Вели Ташкыран, один из региональных координаторов отрядов РПК.

В ходе операции силам безопасности удалось изъять три автомата, ручные гранаты, пистолет и документацию РПК. Также жандармы задержали 13 человек, подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности, в их числе семь женщин.