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В Турции поймали еще одного «министра» ИГИЛ

В турецкой провинции Коджаэли задержан так называемый «министр связи» террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абдулбасит Абдулазиз Хаммуд. Об этом говорится в сообщении полиции провинции, распространенном в пятницу.

В сообщении говорится, что Хаммуд незаконным путем проник на территорию Турции из Сирии.

Первые дни своего пребывания здесь Хаммуд скрывался в провинции Хатай, что на границе с Сирией.

Отметим, что 24 января текущего года в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГИЛ Кэфах Башер Хусейн.

Кроме того, 12 января текущего года полиция Турции задержала так называемого «министра сельского хозяйства» ИГИЛ Тарыка Ахмета.


Опубликовано:2 Февраль, 2018  18:33, ]]>Печать]]>
 
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