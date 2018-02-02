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Новости » Ислам в вопросах

Может ли человек, совершающий искупление пропущенного поста, в течение дня нарушить пост?

Читатель спрашивает: Может ли человек, совершающий искупление пропущенного поста, в течение дня нарушить пост?

Между обязательным постом и постом искупления имеются различия. И одно из таких различий относится к возможности нарушения поста. Человек, соблюдающий обязательный пост, например, пост месяца Рамазан, пост обета, не имеет права нарушать его. Если намеренно нарушит пост до азана магриб, то совершит большой грех, плюс должен восполнить этот пост и выплатить кяффаре (штраф). Однако человек, восполняющий пропущенный пост, может нарушить его до азана зохр. Вместе с тем, если у него ограниченное время для восполнения пропущенных постов, например, для восполнения прошлогодних пропущенных постов до наступления месяца Рамазан осталось мало времени, то рекомендуется более ответственно подойти к восполнению постов и не нарушать его. Человек же, намеренно нарушивший пост восполнения после азана зохр, должен накормить 10 бедняков или же соблюдать пост 3 дня.


Опубликовано:3 Февраль, 2018  10:54, ]]>Печать]]>
 
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