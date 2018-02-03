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Власти Палестины намерены создать независимое государство в границах 1967 года

Палестинские власти не откажутся от идеи создания независимого государства в границах 1967 года, существовавших до Шестидневной войны.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в столице Алжира палестинский министр информации Мухаммед Ассаф.

По его словам, "США выбирают новый подход, истинной целью которого является оказание давление на палестинские власти и попытка заставить палестинский народ отказаться от своего дела".

"Мы отвергаем любое давление. Если Вашингтон своим недавним демаршем добивается уступок, то он, как и прежде, потерпит неудачу, поскольку мы не откажемся от создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - подчеркнул Ассаф.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря 2017 года заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива.


Опубликовано:3 Февраль, 2018  10:59, ]]>Печать]]>
 
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