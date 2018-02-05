В Африне погибли еще двое турецких военных

Двое военнослужащих ВС Турции погибли и пятеро получили ранения в ходе операции в сирийском Африне в воскресенье. Как сообщает İslam.az со ссылкой на агентство Anadolu, общее число погибших турецких военнослужащих с начала операции достигло 14.

"В ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне 4 февраля погибли двое наших боевых товарищей, еще пятеро получили ранения", — говорится в заявлении генштаба Турции.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".