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Новости » Ислам в вопросах

Можно ли человек в чрезвычайных ситуациях (например, солдат) выполнять намаз в обуви?

Читатель спрашивает: Можно ли человек в чрезвычайных ситуациях (например, солдат) выполнять намаз в обуви?

В чрезвычайных ситуациях дозволено выполнять намаз в обуви (с условием, что обтирание будет совершаться на поверхность ноги, а не  обуви). Следует обратить внимание, чтобы обувь не была запачкана скверной. Например, мочой, калом, кровью, вином и т.д. Если же обувь запачкана скверной, которая еще не высохла, следует пройти примерно 7 метров по сухой земле, чтобы подошва очистилась. Если же скверна уже высохла, прежде чем с ней прошли по земле или камням, то подошву следует промыть водой. Отметим, что пыль и грязь не являются скверной по шариату. Поэтому если нет полной уверенности, что подошва запачкалась скверной, то она считается чистой.


Опубликовано:5 Февраль, 2018  11:49, ]]>Печать]]>
 
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