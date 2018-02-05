Пилот сбитого в Сирии Су-25 успел доложить, что атакован ракетой

Погибший в Сирии пилот штурмовика Су-25 майор Роман Филипов успел доложить, что был атакован ракетой. Об этом сообщает Минобороны России.

«При выполнении 3 февраля облёта зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Лётчик до последнего пытался держать самолёт в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

Ранее стало известно, что Филипов представлен к званию Героя России посмертно, передает İslam.az.

3 февраля в сирийском Идлибе был сбит российский самолёт Су-25. Пилот погиб в ходе сражения с боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра».