В Таджикистане закрыли почти 2000 мечетей

Власти Таджикистана приняли решение о закрытии 1938 мечетей из-за отсутствия у тех разрешительных документов, сообщил журналистам в понедельник председатель комитета по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана Сулаймон Давлатзода, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Большая часть таких мечетей были построены и функционировали без соответствующих документов. Им было предоставлено время для прохождения процедуры регистрации, чего многие в установленные сроки не сделали, почему и были закрыты", – сообщил Давлатзода.

По решению местных властей, часть из них отдана для проживания нуждающимся семьям, другая часть используется как дома культуры, чайханы, медцентры и детские сады. Всего, по данным комитета, на конец 2017 года в стране зарегистрировано почти 4 тысячи религиозных учреждений, среди них 48 центральных пятничных мечетей, 326 пятничных мечетей, 3528 пятикратных мечетей, один исламский центр, три исмаилитских центра и 67 неисламских религиозных учреждений.

Давлатзода сообщил также, что 35 настоятелей мечетей в Таджикистане не прошли аттестацию и отстранены от своих обязанностей. "Все 35 отстраненных имам-хатибов не смогли ответить на вопросы аттестационной комиссии, хотя вопросы были им отправлены за 20 дней до аттестации", — пояснил он.

Аттестация имам-хатибов в Таджикистане проводится последние девять лет. С 2014 года государство назначило зарплату священнослужителям в размере 800 сомони (около 90 долларов), а расходы на содержание и благоустройство мечетей возмещались за счет благотворительности прихожан.