Читатель спрашивает: Какая разница между зикрами «альхамду лиллях» и «шукран лиллях»?

Оба этих зикров считаются верными при обращении к Аллаху. Оба означают восхваление и выражение благодарности Аллаху. Однако ученые отмечают, что «шукран» - это благодарность, выраженная за определенное добро. То есть, выражение благодарности Аллаху за ниспосланные Им блага. «Хамд» же – это искренне восхваление Аллаха не за блага, подтверждение Его Величия. Человек, имеющий разум и совесть, должен понимать все высшие атрибуты Аллаха, восхвалять Его, высказывать о Нем лишь положительные мысли.