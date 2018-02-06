Трамп обвинил демократов в предательстве за отказ аплодировать его речи

Президент США Дональд Трамп на выступлении перед избирателями в Огайо назвал предательским поведение демократов, которые не аплодировали его речи перед конгрессом.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, Трамп на прошлой неделе выступил с ежегодным обращением к конгрессу. По традиции ему аплодировали однопартийцы-республиканцы, в то время как демократы от этого воздержалась. При этом оппозиция редко аплодирует во время таких речей, чаще это происходит, когда президент говорит о ценностях, объединяющих американцев.

По словам Трампа, кто-то назвал реакцию демократов "предательской". "Но вообще да, наверное. Почему нет. Можем ли мы назвать это предательством? А почему нет? Они уж точно не особо, похоже, любят, нашу страну", — заявил Трамп. "Они были как смерть. И совсем не по-американски, не по-американски (вели себя)", — добавил он.

Трамп в понедельник возобновил резкую критику демократов по всем фронтам, включая бюджет и "российское расследование" в конгрессе. Между тем республиканцам и демократам предстоит до четверга договориться об очередном временном бюджете, иначе федеральные учреждения могут вновь закрыться, как это и произошло на три дня в январе.