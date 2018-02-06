Минобороны РФ рассекретило зарплаты летчиков в Сирии

Министерство обороны России изменило стандарты открытости данных. Теперь, зная дату рождения военнослужащего и его личный номер, любой пользователь сети получает доступ к сведениям о его зарплате, звании, месте и характере службы, сообщает издание Сегодня.ua.

Российские СМИ узнали, сколько получают российские летчики в Сирии, вылетающие на боевые задания. Дело в том, что ранее были опубликованы фото документов погибшего майора Романа Филипова, пилота СУ-25, сбитого 3 февраля над Идлибом. В документах виден личный номер. Дату рождения летчика блогеры установили по странице в социальной сети.

Согласно данным Минобороны РФ, в среднем в месяц летчик в звании майора получал на руки немногим более 100 тысяч рублей. Выплата за декабрь оказалась больше – 249,5 тысячи рублей, но это с учетом дополнительного материального стимулирования в 140 тысяч рублей, а такое стимулирование, согласно приказу российских властей, может выплачиваться один раз в год. То есть заслуженный российский майор, если верить расчетному листку, получает в Сирии меньше, чем рядовой боец частной военной компании.

К слову, согласно Женевской конвенции, каждый военнопленный при допросе обязан сообщить только свои фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер. То есть, теперь этой информации достаточно, чтобы стала известна вся история службы взятого в плен российского военного.