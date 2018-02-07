ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Согласно шиитскому фикху намаз выполняется с мохуром. А была ли такая традиция в сунне Пророка (с)? Согласно шиитскому фикху намаз выполняется с мохуром. А была ли такая традиция в сунне Пророка (с)?
Сегодня, 31 января, произойдет первое лунное затмение в 2018 году Сегодня, 31 января, произойдет первое лунное затмение в 2018 году
Может ли человек, совершающий искупление пропущенного поста, в течение дня нарушить пост? Может ли человек, совершающий искупление пропущенного поста, в течение дня нарушить пост?
В каких случаях при разводе разрешается выдавать женщине мехриййе не полностью? В каких случаях при разводе разрешается выдавать женщине мехриййе не полностью?
Сегодня Всемирный день хиджаба Сегодня Всемирный день хиджаба

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Фев.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
Новости » Новости по миру

Военные операции в Афганистане в 2018 г обойдутся США в $45 млрд

Заместитель министра обороны США по вопросам безопасности в Азии и Тихом океане Рандалл Шривер заявил, что военные операции в Афганистане в 2018 году обойдутся Вашингтону в 45 миллиардов долларов.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Hill.

Выступая в сенате, Шривер пояснил, что эта сумма включает в том числе расходы на американскую армию в Афганистане в размере 13 миллиардов долларов, расходы на афганских военных — 5 миллиардов долларов, а также 780 миллионов долларов на экономическую помощь и логистические нужды.

Сенаторы раскритиковали американские военные расходы в Афганистане, запланированные на 2018 год, и поинтересовались, собирается ли администрация президента вынудить радикальное движение "Талибан" сесть за стол переговоров и окончить войну, продолжающуюся уже 17 лет. Так, сенатор Рэнд Пол заявил, что миллиарды долларов "спускаются в Афганистане", однако страна все еще "не выглядит способной защищаться".


Опубликовано:7 Февраль, 2018  09:30, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
7 Февраль, 2018
Программа «Кудс Молодежная Столица ОИС» награждена высшим государственным орденом
7 Февраль, 2018
Количество уничтоженных в Африне турецкой армией террористов достигло 1000
7 Февраль, 2018
Израиль подверг бомбардировке Сирию
7 Февраль, 2018
В США создали национальный центр по отбору иммигрантов
6 Февраль, 2018
Тело погибшего в Сирии российского пилота доставили на родину

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
7 Февраль, 2018

Программа «Кудс Молодежная Столица ОИС» награждена высшим государственным орденом
7 Февраль, 2018

Мусульманские страны выразили Палестине всеобщую поддержку Фотолента
7 Февраль, 2018

Количество уничтоженных в Африне турецкой армией террористов достигло 1000
7 Февраль, 2018
Израиль подверг бомбардировке Сирию
7 Февраль, 2018
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 121 раз за сутки
7 Февраль, 2018

Были ли родственные связи между Пророком (с) и Абу Суфьяном? Ислам в вопросах
7 Февраль, 2018

Военные операции в Афганистане в 2018 г обойдутся США в $45 млрд
7 Февраль, 2018
В США создали национальный центр по отбору иммигрантов
6 Февраль, 2018

Тело погибшего в Сирии российского пилота доставили на родину

6 Февраль, 2018
В Афганистане предотвращен крупный теракт
6 Февраль, 2018
Минобороны РФ рассекретило зарплаты летчиков в Сирии
6 Февраль, 2018
В 60 селах Турции объявлен комендантский час
6 Февраль, 2018

Габала избрана туристической столицей Исламского мира в 2020 году
6 Февраль, 2018
Трамп обвинил демократов в предательстве за отказ аплодировать его речи
6 Февраль, 2018

В Сирии погиб еще один военнослужащий Турции, 6 ранены
6 Февраль, 2018

Какая разница между зикрами «альхамду лиллях» и «шукран лиллях»? Ислам в вопросах
6 Февраль, 2018
В США подтвердили перевод войск из Ирака в Афганистан
6 Февраль, 2018
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 122 раза за сутки
5 Февраль, 2018

В Таджикистане закрыли почти 2000 мечетей
5 Февраль, 2018
США начали вывод войск из Ирака
5 Февраль, 2018
Пилот сбитого в Сирии Су-25 успел доложить, что атакован ракетой
5 Февраль, 2018

Момент гибели российского штурмовика в Сирии Видео
5 Февраль, 2018

Дочь Саддама Хусейна вошла в ТОП-60 самых разыскиваемых преступников
5 Февраль, 2018

Началось совершение Умры группой азербайджанских паломников
5 Февраль, 2018

Можно ли человек в чрезвычайных ситуациях (например, солдат) выполнять намаз в обуви? Ислам в вопросах
5 Февраль, 2018

В Азербайджане объявлены внеочередные президентские выборы
5 Февраль, 2018

В Африне погибли еще двое турецких военных
5 Февраль, 2018
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 116 раз за сутки
3 Февраль, 2018

Турция с начала операции в Африне уничтожила около 900 боевиков
3 Февраль, 2018
Пентагон не будет отправлять еще тысячу солдат в Афганистан
3 Февраль, 2018
Власти Палестины намерены создать независимое государство в границах 1967 года
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com