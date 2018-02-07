Военные операции в Афганистане в 2018 г обойдутся США в $45 млрд

Заместитель министра обороны США по вопросам безопасности в Азии и Тихом океане Рандалл Шривер заявил, что военные операции в Афганистане в 2018 году обойдутся Вашингтону в 45 миллиардов долларов.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Hill.

Выступая в сенате, Шривер пояснил, что эта сумма включает в том числе расходы на американскую армию в Афганистане в размере 13 миллиардов долларов, расходы на афганских военных — 5 миллиардов долларов, а также 780 миллионов долларов на экономическую помощь и логистические нужды.

Сенаторы раскритиковали американские военные расходы в Афганистане, запланированные на 2018 год, и поинтересовались, собирается ли администрация президента вынудить радикальное движение "Талибан" сесть за стол переговоров и окончить войну, продолжающуюся уже 17 лет. Так, сенатор Рэнд Пол заявил, что миллиарды долларов "спускаются в Афганистане", однако страна все еще "не выглядит способной защищаться".