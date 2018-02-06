Читатель спрашивает: Были ли родственные связи между Пророком (с) и Абу Суфьяном?

Пророк (с) и Абу Суфьян были из племени Курейш: Пророк (с) из рода Бани-Хашим, а Абу-Суфьян – Бани-Умаййа. Родословная смыкается на прапрадеде Пророка (с) Абдиманафе. У него было двое сыновей – Хашим и Абдишамс.В некоторых источниках даже пишут, что они были близнецами и родились, сросшиеся лбами. Их разделили, разрезав ножом. Кровь, которая при этом пролилась, символизируют как кровную вражду. Абу Суфьян является правнуком Абдишамса, а Пророк (с) – Хашима.

Некоторые ученые утверждают, что Бани-Умаййа и Бани-Хашим не были родственниками: Абдишамс, у которого не было сыновей, выкупил раба, и усыновил его. Этим рабом был Умаййа. То есть, согласно этой версии, дед Абу Суфьяна Умаййа не принадлежал племени Курейш.