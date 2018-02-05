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Новости » Точка зрения

Мусульманские страны выразили Палестине всеобщую поддержку

Состоялось торжественное открытие программы «Кудс - Молодежная Столица Исламского Мира».

Вчера в центре Палестинской администрации в Рамалле состоялась торжественная церемония открытия международной программы «Аль-Кудс – Молодежная Столица Исламского Мира». На мероприятии, проводимом по инициативе Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (МФ ОИС), приняли участие более 30 официальных представителей из стран ОИС, 10 из которых были  представлены на уровне министров. На церемонии открытия также было объявлено о создании Совета Попечителей данной программы, состоящего из личных представителей руководителей 14 членов-стран ОИС и было проведено первое рабочее  заседание данного Совета.

На церемонии открытия программы, прошедшей в Рамалле с приветственной речью выступили министр Молодежи и Спорта Палестины Джибриль Раджуб и председатель Молодежного Форума ОИС, посол Эльшад Искендеров. Председатель Молодежного Форума ОИС, посол Эльшад Искендеров в своем выступлении отметил важность объявления Аль-Кудса Молодежной Столицей Исламского Мира в такие сложные времена, когда некоторые силы стремятся нанести удар мусульманской идентичности этого города, назвал этот шаг, в первую очередь, одним из реальных и действенных примеров Исламской Солидарности, в котором очень нуждается мусульманский мир, и призвал мусульманские страны к солидарности в действии.

Выступивший Глава Палестинского Государства Махмуд Аббас, дал высокую оценку деятельности Молодежного Форума ОИС, учрежденного по совместной инициативе правительств Азербайджана и Турции, выразил свою уверенность в том, что международная программа «Аль-Кудс – Молодежная Столица Исламского Мира» будет являть собой первый действенный пример после  этап решений, принятых на стамбульском саммите ОИС и ответом тем, кто хочет отделить Аль-Кудс от Палестины. Он также выразил свою надежду в том, что страны-члены окажут свою поддержку этой программе на более высоком уровне на предстоящей апрельской сессии Министров Молодежи и Спорта ОИС в Баку.

Министр Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики Азад Рагимов в своем выступлении дал подробную информацию об инициативе Президента Азербайджана объявить прошлый год Годом Исламской Солидарности, о мероприятиях в этом направлении, сообщил, что правительство Азербайджана и в будущем будет придерживаться этой политики, а также заверил, что Азербайджан окажет поддержку данной программе об объявлении Кудса молодежной столицей Исламского Мира.

На церемонии открытия также выступили Министры Молодежи таких стран, как Турция, Катар, Иордания, Кувейт, Бахрейн, Марокко, были также зачитаны поздравительные обращения участникам от имени Президента Турции Таййипа Эрдогана и генерального секретаря ОИС Юсуфа Аль-Усеймина.

В рамках этого мероприятия также было заявлено об учреждении по инициативе Молодежного Форму ОИС, Национального Совета Палестинской Молодежи, первой в истории Палестины организации, которая отныне будет  координировать деятельность молодежных организаций в этой стране.

Следует отметить, что международная программа «Молодежная Столица Исламского Мира» инициирована и проводится при координации Молодежного Форума ОИС с 2015 года. В 2016 году Стамбул, в 2017 году Путраджая (Малайзаия), Фас (Морокко), Шираз (Иран) были объявлены молодежными столицами исламского мира.


Опубликовано:7 Февраль, 2018  13:32, ]]>Печать]]>
 
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"Аль-Кудс - Молодежная Столица Исламского Мира": cостоится торжественное открытие программы

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