Программа «Кудс Молодежная Столица ОИС» награждена высшим государственным орденом

Сегодня в столице Палестинской Администрации в городе Рамалла, в рамках торжественной церемонии открытия международной программы «Аль-Кудс – Молодежная Столица Исламского Мира» глава Палестинского Государства Махмуд Аббас наградил председателя Молодежного Форума ОИС посла Эльшада Искендерова высшим государственным Орденом Звезды Аль-Кудса.

В своем выступлении М.Аббас отметил, что Э.Искендеров был награжден орденом, учрежденным в честь имени первой киблы мусульман, за активную деятельность, направленной на защиту международного статуса Аль-Кудса и проведения, несмотря на сложности, программы «Аль-Кудс – Молодежная Столица Исламского Мира».

Во время церемонии награждения, Э. Искандеров выразив свою благодарность М.Аббасу, оценил этот шаг, как проявление внимания деятельности всех членов, созданного по инициативе Азербайджанского правительства и действующего в соответствии с курсом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по усилению Исламской солидарности, Молодежного Форума ОИС. Э. Искандеров также отметил, что Молодежный Форум ОИС и впредь настроен действовать в области развития и укрепления солидарности, диалога и сотрудничества молодежи в странах ОИС.

Следует отметить, что Орден Звезды Аль-Кудса является одним из высших государственных орденов, присуждаемых государственным и общественным лицам, которые проявили особую активность в деле освобождения Палестины и защиты статуса Аль-Кудса.

Международная программа «Молодежная Столица Исламского Мира» инициирована и проводится при координации Молодежного Форума ОИС с 2015 года. В 2016 году Стамбул, в 2017 году Путраджая (Малайзия), Фас (Марокко), Шираз (Иран) были объявлены молодежными столицами исламского мира, в каждом из которых были проведены более 20 научных, социальных и культурных мероприятий с участием представителей молодежных организаций и движений их разных стран мира.