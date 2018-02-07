США подвергли небывалым по интенсивности бомбардировкам север Афганистана

Бомбардировщики ВВС США Б-52 приступили на этой неделе к нанесению "рекордной серии" ударов по позициям "Талибан" на севере Афганистана, сбросив в течение 96 часов 24 высокоточных управляемых боеприпаса "на различные объекты подготовки и обеспечения талибов".

Об этом со ссылкой на данные командования американских войск в Афганистане сообщила в среду телекомпания CNN.

Указанные боеприпасы, как отмечается в распространенном военными пресс-релизе, являются самыми мощными из тех, которые когда-либо приходилось сбрасывать этим бомбардировщикам, поступившим на вооружение американских ВВС еще в 1950-60-х годах и изначально сконструированным для доставки ядерных бомб вглубь территории бывшего Советского Союза, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

"Эти удары [по северным районам Афганистана], - указала CNN, - были нанесены после серии совершенных на прошлой неделе в Кабуле [талибами] атак, жертвами которых стали более 100 человек".