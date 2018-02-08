США с воздуха атаковали сторонников Асада в Сирии

США нанесли удар по правительственным силам в Сирии. Как сообщает Islam.az, авиаудар был нанесен в ответ на атаку штаба «Сирийских демократических сил», в котором находились советники коалиции во главе с США, сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

Силы коалиции во главе с США, которые участвуют в операции «Непоколебимая решимость», нанесли авиационный удар по проправительственным силам в Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на штаб операции.

В штабе заявили, что удар был по силам сторонников президента Сирии Башара Асада был нанесен в ответ на нападение на штаб «Сирийских демократических сил» (SDF).

«Защищая коалиционные силы и силы партнеров коалиция провела удары по атакующим, чтобы отразить акт агрессии против партнеров, участвующих в глобальной миссии по уничтожению ИГИЛ», — говорится в заявлении.

В качестве советников в рядах SDF находились военнослужащие коалиции, отметили в штабе операции. О потерях в ходе обмена ударами информация не поступала.