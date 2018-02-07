Читатель спрашивает: Каково значение слов «фарз» и «фараиз», которые встречаются в книгах по шариату?

Фарз выражает обязательное к исполнению деяние по шариату. В джафаритском мазхабе и 3-х мазхабах ахли-сунны фарз и обязательное деяние идентичны. То есть, не выполнение этого деяния является грехом. Лишь в ханафизме эти определения несколько различны: обязательное деяние с точки зрения необходимости выполнения стоит рангом ниже фарза.

«Фараиз» является множественным числом от фарза. Оно иногда используется для общего обозначения всех фарзов. Терминологически же слово фараиз обозначает указания о наследстве. В шариатских книгах указания о наследстве приводятся под заголовком «фараиз и маварис».