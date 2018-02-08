Мобильная версия Azərbaycanca
В ходе операции "Оливковая ветвь", проводимой ВС Турции в сирийском Африне, погибли двое военнослужащих, говорится в заявлении турецкого Генштаба.
Сообщается, что военнослужащие погибли при минометном обстреле со стороны террористов.
Замгенсека ОДКБ: около семи тысяч выходцев из ИГ действуют сейчас в Афганистане
Президент Турции: О чем мы будем говорить с убийцей одного миллиона невинных людей?
В ИГИЛ – острый дефицит мужчин
МО: Уничтожен 1 и ранены 2 армянских военнослужащих
В Африне погибли двое турецких солдат
Каково значение слов «фарз» и «фараиз», которые встречаются в книгах по шариату? Ислам в вопросах
Программа «Кудс Молодежная Столица ОИС» награждена высшим государственным орденом
Мусульманские страны выразили Палестине всеобщую поддержку Фотолента
Количество уничтоженных в Африне турецкой армией террористов достигло 1000
Были ли родственные связи между Пророком (с) и Абу Суфьяном? Ислам в вопросах
Военные операции в Афганистане в 2018 г обойдутся США в $45 млрд
Тело погибшего в Сирии российского пилота доставили на родину
Габала избрана туристической столицей Исламского мира в 2020 году
В Сирии погиб еще один военнослужащий Турции, 6 ранены
Какая разница между зикрами «альхамду лиллях» и «шукран лиллях»? Ислам в вопросах
В Таджикистане закрыли почти 2000 мечетей