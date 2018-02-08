В Стамбуле состоится саммит президентов Турции, России и Ирана

Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным

Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Российского государства Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на Report, в ходе телефонного разговора была обсуждена последняя ситуация на линии фронта в Сирии, в частности в Африне и Идлибе.

Р.Эрдоган и В.Путин во время разговора, также согласовали стамбульский саммит президентов Турции, России и Ирана.

Отметим, что первая встреча президентов трех стран состоялась 23 ноября прошлого года в Сочи. На этой встрече стороны обсуждали ситуацию в Сирии.