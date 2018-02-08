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МО: Уничтожен 1 и ранены 2 армянских военнослужащих

Уничтожен один военнослужащий ВС Армении, еще двое тяжело ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана, комментируя информацию о том, что армянский военнослужащий Айк Калантарян погиб якобы в результате нарушения режима прекращения огня.

Очередная попытка диверсии противника в отношении позиций азербайджанской армии, расположенных на передовой в Физулинском направлении фронта, была предотвращена упреждающими мерами соединений ВС Азербайджана.

Уничтожен один военнослужащий ВС Армении, еще двое тяжело ранены. Противник был вынужден отступить.

Подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную ситуацию на линии фронта.


Опубликовано:8 Февраль, 2018  13:19, ]]>Печать]]>
 
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